«Рубин» приобрел полузащитника из «Сочи»

Казанский футбольный клуб в своих социальных сетях рассказал о подписании контракта с полузащитником Александром Юкичем. В минувшем сезоне австриец выступал за ФК «Сочи», где сыграл 12 матчей и отличился одним забитым голом и одной результативной передачей.

Как сообщает «Чемпионат», бывший полузащитник «Сочи» в «Рубине» будет играть 4 года, а годовая зарплата футболиста составит 600 тыс. евро в год.

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