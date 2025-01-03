«Роскосмос» показал снимок Казани из космоса
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Госкорпорация «Роскосмос» разместила в соцсетях фото Казани, полученные с помощью спутника «Ресурс П». Эти снимки были представлены на официальных страницах компании.
В рамках этого проекта «Роскосмос» представил изображения большинства больших городов России, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградом.
Казань вошла в число городов, наряду с Москвой, Петербургом и Краснодаром. Фотографии были сделаны с использованием спутников «Ресурс П» и «Канопус В».
Кроме того, стоит упомянуть, что в текущем году было зафиксировано первое полярное сияние.
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