«Роскосмос» показал снимок Казани из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» разместила в соцсетях фото Казани, полученные с помощью спутника «Ресурс П». Эти снимки были представлены на официальных страницах компании.

В рамках этого проекта «Роскосмос» представил изображения большинства больших городов России, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградом.

Казань вошла в число городов, наряду с Москвой, Петербургом и Краснодаром. Фотографии были сделаны с использованием спутников «Ресурс П» и «Канопус В».

Кроме того, стоит упомянуть, что в текущем году было зафиксировано первое полярное сияние.

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