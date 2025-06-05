Росгвардейцы спасли девушку на мосту над Казанкой

Во время патрулирования Кремлёвской набережной военнослужащие заметили человека, сидящего на ограждении автомобильной эстакады. Предположив, что девушка может попытаться покончить с собой, они быстро поднялись на мост и оттащили её от края.

Спасенная местная жительница была в состоянии шока и не смогла объяснить свои действия. В дальнейшем её направили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее мы писали о том, что девушка получила сотрясение и перелом кисти в жестком ДТП под Нижнекамском.