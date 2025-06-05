Девушка получила сотрясение и перелом кисти в жестком ДТП под Нижнекамском

4 июня около 7:20 вблизи села Городище произошло ДТП. По предварительной информации, водитель «Лады Гранты», молодой человек 2000 года рождения, двигаясь из Чистополя в сторону села, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате происшествия пострадала пассажирка, женщина 2003 года рождения. У нее диагностированы сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и перелом правой кисти. Она была госпитализирована.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Неправильный выбор скорости продолжает оставаться одной из основных причин дорожных происшествий. Несмотря на различные обстоятельства, по которым водители игнорируют безопасную скорость, никакая причина не оправдывает риск для человеческой жизни.