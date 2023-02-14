Режиссер Никита Михалков возмутился обложкой татарстанского журнала

Никита Михалков высказал возмущение обложкой журнала "Татарстан"

Известный российский режиссер Никита Михалков резко высказался о январской обложке журнала "Татарстан". В авторской программе "Бесогон" Михалков задался вопросом, а кому вообще была выгодна такая обложка.

"Вот журнал "Татарстан", он издается на бюджетные деньги. На обложке написано: "Из черного в белое", "из старого в новое", "из прошлого в будущее". На левой стороне мы видим грозный красный фон с черным котом и черными облаками, а еще там виден Благовещенский собор в Казани. А по правую сторону, на светлой стороне — белый кот, белые облака, мечеть Кул Шариф и светло-голубое небо", — описывает обложку Михалков.

По мнению Михалкова, которого цитирует 116.ru, редакция взяла отдельные рисунки художника Альфрида Шаймарданова и зачем-то объединила их.

"Но когда это соединяется вместе, что мы видим? Черное — это что, православие? Это прошлое? А светлое — это ислам? И это издается в той республике, где невероятно относятся именно к русским святыням в том числе. И это там, где была обретена икона Казанской Божией Матери, защитницы и заступницы русского войска. Это там, где Свияжск превратился в невероятный архитектурный и исторический памятник. Как это может соединиться? Зачем это делается и кому это нужно? Кто за это отвечает?" — возмутился Михалков.

Номер журнала с данной обложкой был снят с продажи.

Позже редактор издания Татьяна Вафина принесла извинения, а выпуск полностью изъяли из тиража.

Ранее ProKazan писал, что Раис Татарстана лишил бывшего главу налоговой инспекции Марата Мухамадиева госнаграды.