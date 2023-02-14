Раис Татарстана лишил бывшего главу налоговой инспекции Марата Мухамадиева госнаграды

Минниханов лишил экс-главу налоговой инспекции госнаграды

Раис Татарстана Рустам Минниханов лишил государственной награды бывшего начальника межрайонной налоговой инспекции №17 Марата Мухамадиева. Летом прошлого года Мухамадиева осудили за покушение на мошенничество.

Указом Минниханова мужчина лишен госнаграды РТ - почетного звания "Заслуженный экономист Республики Татарстан", его присвоили Мухамадиеву в 2018 году.

В течение 17 лет Мухамадиев был главой межрайонной инспекции № 17 в Бугульме. В 2019 году он с почетом вышел на пенсию, а еще через два года был арестован по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Мухамадиев узнал, что в компании его знакомого нашли нарушения, которые могли повлечь за собой доначисление налоговых платежей на 111 миллионов рублей.

Он обратился к товарищу и предложил за взятку в 10 миллионов "решить вопрос".

При этом он точно знал, что налоговые органы и без его вмешательства уже уменьшили доначисление до 31 миллиона. Но деньги друга он решил присвоить.

Вахитовский суд Казани приговорил Мухамадиева к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее ProKazan сообщал, что Путин наградил министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова посмертно.