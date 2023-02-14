Новости Казани
· Служба новостей

Раис Татарстана лишил бывшего главу налоговой инспекции Марата Мухамадиева госнаграды

Минниханов лишил экс-главу налоговой инспекции госнаграды
Раис Татарстана лишил бывшего главу налоговой инспекции Марата Мухамадиева госнаграды

Фото: kazanfirst.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов лишил государственной награды бывшего начальника межрайонной налоговой инспекции №17 Марата Мухамадиева. Летом прошлого года Мухамадиева осудили за покушение на мошенничество.

Указом Минниханова мужчина лишен госнаграды РТ - почетного звания "Заслуженный экономист Республики Татарстан", его присвоили Мухамадиеву в 2018 году.

В течение 17 лет Мухамадиев был главой межрайонной инспекции № 17 в Бугульме. В 2019 году он с почетом вышел на пенсию, а еще через два года был арестован по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Мухамадиев узнал, что в компании его знакомого нашли нарушения, которые могли повлечь за собой доначисление налоговых платежей на 111 миллионов рублей.

Он обратился к товарищу и предложил за взятку в 10 миллионов "решить вопрос".
При этом он точно знал, что налоговые органы и без его вмешательства уже уменьшили доначисление до 31 миллиона. Но деньги друга он решил присвоить.

Вахитовский суд Казани приговорил Мухамадиева к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее ProKazan сообщал, что Путин наградил министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова посмертно.

Следующая новость ↓

Популярное

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Автоновости Казани и Мира

день назад

С 13 февраля начнут лишать прав всего за одну вещь в подлокотнике: ГИБДД проведет проверку водителей

Интересное

21 час назад

Бизнесмен из Казани Ренат Сафин: “Дело не в правительстве, начальстве и злых дядях, дело в тебе. Всегда”

как натянуть сетку на вентиляцию

Новости мира

день назад

Сотрудница полиции рассказала подробности о сексе с шестью сослуживцами

Новости Казани

2 дня назад

Заинтересуют даже домоседов: 4 идеи для зимних прогулок по Казани

роспись по коже сумки в Москве

Новости России

19 часов назад

Еще одного бойца ЧВК "Вагнер" показательно казнили кувалдой на Украине за предательство

Новости России

3 часа назад

На Украине в небе над Артемовском сбили Су-24 главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

Новости России

день назад

"У них скоро начнется такое!": США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации

Новости России

день назад

"Аномалии продолжаются": российский синоптик Тишковец рассказал, когда придет весна

Новости России

день назад

"Оркестранты сыграли от души": после штурма ЧВК "Вагнер" выжил только каждый пятый боевик ВСУ
Новости Казани
20 часов назад

"Точка в преступлении века": в Казани вынесли приговор похитившим сейф из здания Следкома

"Точка в преступлении века": в Казани вынесли приговор похитившим сейф из здания Следкома

Новости России

7 минут назад

Global Times: Россия уже достигла своих стратегических целей спецоперации на Украине

Редакция помогает

день назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

Новости мира

17 минут назад

Американцы начали давить на Украину, заставляя ее более активно действовать на поле боя против РФ

Новости мира

3 часа назад

Россиянин рассказал, как девочку при землетрясении в Турции спасли ее странные видения
Брат на брата: в Татарстане мужчина убил своего брата тремя ударами ножом

Новости России

3 часа назад

"У природы начинается истерика": россияне оказались обескуражены прогнозом синоптиков на весну-2023

Новости мира

3 часа назад

По всему миру замечают странные летающие объекты типа "НЛО" и сбивают их

Новости мира

4 часа назад

Разведка донесла: корабли РФ впервые за 30 лет вышли в море с ядерным оружием
Работа везде: от завода до кондитерской. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани