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Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Хуснуллин сообщил о завершающемся строительстве трассы от Москвы до Казани
Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Юлия Марченко

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Подходят к концу работы по строительству федеральной трассы М-12, которая соединит Москву и Казань, о чем сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросу развития строительной отрасли.

Хуснуллин рассказал, что был завершен мост через Волгу, надвижка. Он отметил, что с компанией «Автодор» и строителями сегодня провели открытие - очень знаковое событие для всех. Теперь, рассказал вице-премьер, вся трасса М-12 от Москвы до Казани соединена и осталось лишь положить асфальт. Вся трасса будет достроена, как и говорилось ранее, к 20 декабря, а еще раньше, уже 5 сентября, запустят дорогу до Арзамаса. Он также отметил, что в 2024 году трассу хотят продлить до Екатеринбурга, а в 2024-2025 - гдо Тюмени, сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин сообщил о суммах, которые были выделены на программу дорожных работ в Татарстане - это 86,8 миллиарда рублей. Отметим, что это на 19,4 миллиарда больше, нежели годом ранее. Из этих средств на возведение и ремонт дорог потратят 13,7 миллиарда рублей, 15,8 миллиарда - их на капитальный ремонт.

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