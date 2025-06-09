В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

В Казани начинается XVII Международный фестиваль театров тюркских народов «Науруз», который продлится до 22 июня. Участие в нём примут театральные коллективы из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, а также из национальных республик России.

Открытие состоится на сцене нового здания театра им. Г. Камала, где будет показан спектакль «Башмачки» на татарском языке. На следующий день, 10 июня, зрители увидят выступления артистов из Татарстана, Киргизии, Алтая и Башкортостана. Всего для проведения фестивальных событий задействовано восемь площадок по всему городу. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра Камала.

Также с 11 по 23 июня в рамках фестиваля пройдёт специальная программа XI Международной театральной олимпиады с участием трупп из разных стран мира, пишет «БИЗНЕС Online».