Рейс Нью-Йорк — Ташкент 13 января экстренно сел в Казани

Самолет, направлявшийся из Нью-Йорка в Ташкент, вынужден был произвести экстренную посадку в региональной столице Татарстана из-за критического состояния одного из пассажиров.

Все произошло в шесть утра. Медики оперативно предоставили необходимую помощь мужчине, и в без двадцати девять самолёт снова поднялся в воздух, продолжая свой маршрут. Об этом стало известно из телеграм-канала "Mash Iptash".

Ранее мы писали о том, что некоторые рейсы задерживаются в казанском аэропорту 13 января.

Известно, что, к примеру, 12 января в зоне питерского аэропорта Пулково выпал сильный снег, что привело к образованию осадков на взлетно-посадочной полосе и снижению сцепления. Сейчас разрешены лишь ограниченные приемы и вылеты рейсов.