Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Некоторые рейсы задерживают в казанском аэропорту 13 января

Тем не менее, некоторые рейсы ожидаются в аэроп...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В казанском аэропорту наблюдаются задержки вылетов нескольких рейсов, причины которых пока остаются неопределенными.

Согласно данным с онлайн-табло, рейс авиационной компании «Россия» в Петербург, который был запланирован на 07:45, теперь перенесен на 15:00. В свою очередь, рейс авиакомпании «Северный ветер», ожидательный в 09:00 в том же направлении, теперь предполагается к отправлению после 11:45.

Известно, что 12 января в зоне питерского аэропорта Пулково выпал сильный снег, что привело к образованию осадков на взлетно-посадочной полосе и снижению сцепления. Сейчас разрешены лишь ограниченные приемы и вылеты рейсов.

Выяснилось, что воздушные суда из Красноярска, Барнаула и Худжанда прибудут в Казань с опозданием по сравнению с первоначальным расписанием. Тем не менее, некоторые рейсы ожидаются в аэропорту раньше установленного времени, пишет inkazan.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

Бастрыкин дал указание проверить детали нападения на жительницу Татарстана

Гид по скидкам Казани

день назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани

на основе чего можно использовать препарат от клопов с холодным туманом

Новости Татарстана

день назад

Телефонные мошенники позвонили одному татарстанцу почти 13 тысяч раз

Новости России

2 дня назад

Опрос ВТБ: на что копят российские семьи

ремонт конвекторов nobo в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Новости Казани

21 час назад

Подземные переходы в Казани затопило водой

Новости Татарстана

3 часа назад

МЧС: в Татарстане 13 января объявлена угроза атаки БПЛА

Новости Татарстана

день назад

Елка из Нижнекамска достигла финала в конкурсе «Елки России»

Новости Казани

23 часа назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать
Новости Татарстана
день назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей

По республике запланировано обновление 715 домо...

Новости Казани

46 минут назад

Некоторые рейсы задерживают в казанском аэропорту 13 января

Гид по скидкам Казани

день назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 12 января женщину насмерть сбили на пешеходном переходе

Новости Татарстана

13 часов назад

«Автодор» оповестил водителей о сильном ухудшении погоды в Татарстане
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
3 дня назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Казани

13 часов назад

УНИКС стал победителем девятый раз подряд в матче с «Уралмашем»

Новости Казани

13 часов назад

Казанский ВК «Динамо-Ак Барс» получил 18-ю подряд победу в Суперлиге

Новости Татарстана

16 часов назад

В Буинском районе Татарстана ветеран отпраздновал своё 105-летие
Сон и питание: казанские психологи рассказали, ...
Лонгриды
3 дня назад

Сон и питание: казанские психологи рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников