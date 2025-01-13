Некоторые рейсы задерживают в казанском аэропорту 13 января

В казанском аэропорту наблюдаются задержки вылетов нескольких рейсов, причины которых пока остаются неопределенными.

Согласно данным с онлайн-табло, рейс авиационной компании «Россия» в Петербург, который был запланирован на 07:45, теперь перенесен на 15:00. В свою очередь, рейс авиакомпании «Северный ветер», ожидательный в 09:00 в том же направлении, теперь предполагается к отправлению после 11:45.

Известно, что 12 января в зоне питерского аэропорта Пулково выпал сильный снег, что привело к образованию осадков на взлетно-посадочной полосе и снижению сцепления. Сейчас разрешены лишь ограниченные приемы и вылеты рейсов.

Выяснилось, что воздушные суда из Красноярска, Барнаула и Худжанда прибудут в Казань с опозданием по сравнению с первоначальным расписанием. Тем не менее, некоторые рейсы ожидаются в аэропорту раньше установленного времени, пишет inkazan.ru.