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· Артем Акчурин

Ради саммита БРИКС в центре Казани благоустроят сквер

Ради саммита БРИКС в центре Казани благоустроят сквер

Мэрия Казани

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В Казани запустили работы по благоустройству сквера имени Котельникова. Площадь объекта превышает 6,6 тысячи квадратных метров, он расположен между улицами Карла Маркса и Максима Горького. Об этом объявили в муниципальных органах города.

Территория сквера, посвященная в честь выдающегося ученого Владимира Котельникова, специалиста в области радиофизики, радиотехники, радиоастрономии и криптографии, в настоящее время находится в запущенном состоянии. Тем не менее власти утверждают, что он по-прежнему остается популярным местом отдыха студентов.


Планируется провести реконструкцию сквера в рамках подготовки города к саммиту БРИКС. Старые изношенные асфальтовые и бетонные покрытия, скамейки, урны, ограждения и освещение будут заменены. Также будет проведена вырубка аварийных деревьев.

Далее начнется проектирование и укладка коммуникаций. Существующее покрытие асфальта будет сохранено, все остальное пойдет под замену.

Планируется создание зеленой зоны на площади 5,5 тысячи квадратных метров. В центре сквера установлен бронзовый бюст Котельникова. В рамках реконструкции планируется осветить бюст двумя прожекторами.

Напомним, ранее над Казанью кружил правительственный самолет со «шпионским» прошлым.

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