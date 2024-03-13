Ради саммита БРИКС в центре Казани благоустроят сквер

В Казани запустили работы по благоустройству сквера имени Котельникова. Площадь объекта превышает 6,6 тысячи квадратных метров, он расположен между улицами Карла Маркса и Максима Горького. Об этом объявили в муниципальных органах города.



Территория сквера, посвященная в честь выдающегося ученого Владимира Котельникова, специалиста в области радиофизики, радиотехники, радиоастрономии и криптографии, в настоящее время находится в запущенном состоянии. Тем не менее власти утверждают, что он по-прежнему остается популярным местом отдыха студентов.



Планируется провести реконструкцию сквера в рамках подготовки города к саммиту БРИКС. Старые изношенные асфальтовые и бетонные покрытия, скамейки, урны, ограждения и освещение будут заменены. Также будет проведена вырубка аварийных деревьев.Далее начнется проектирование и укладка коммуникаций. Существующее покрытие асфальта будет сохранено, все остальное пойдет под замену.

Планируется создание зеленой зоны на площади 5,5 тысячи квадратных метров. В центре сквера установлен бронзовый бюст Котельникова. В рамках реконструкции планируется осветить бюст двумя прожекторами.

Напомним, ранее над Казанью кружил правительственный самолет со «шпионским» прошлым.