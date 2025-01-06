Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Работа общественного транспорта 7 января в Казани

Общественный транспорт начнет курсировать...

Мэрия Казани

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7 января 2025 года, после ночной литургии по случаю Рождества Христова, будет осуществлена спецподача автобусов. Общественный транспорт начнет курсировать в 2:00 у остановочного пункта «КАИ», чтобы обеспечить возвращение пассажиров домой. Горожанам станут доступны маршруты No10, 23, 30, 60 и 89.

Ранее мы писали о том, что 6 января в Татарстане прогнозируется похолодание до -11 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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