Qazaq Air возобновит авиарейсы из Актобе в Казань

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты из Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Планируется, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.Председатель правления Qazaq Air Нурлан Жакупов сообщил, что Татарстан играет значительную роль в экономике России и является стратегическим партнером для Казахстана. Межрегиональное сотрудничество и глубокие исторические, культурные и духовные связи между казахским и татарским народами являются основой взаимоотношений. Возобновление авиарейсов будет способствовать укреплению стратегических партнерств в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах между двумя государствами.

Полеты в Казань были временно приостановлены в апреле прошло года. Объяснялось это тем, что у перевозчика возникли проблемы с наличием свободного временного интервала для обслуживания рейса в аэропорт.

Напомним, что в апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной.