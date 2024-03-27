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Qazaq Air возобновит авиарейсы из Актобе в Казань

Qazaq Air возобновит авиарейсы из Актобе в Казань

РБК

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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты из Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Председатель правления Qazaq Air Нурлан Жакупов сообщил, что Татарстан играет значительную роль в экономике России и является стратегическим партнером для Казахстана. Межрегиональное сотрудничество и глубокие исторические, культурные и духовные связи между казахским и татарским народами являются основой взаимоотношений. Возобновление авиарейсов будет способствовать укреплению стратегических партнерств в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах между двумя государствами.

Полеты в Казань были временно приостановлены в апреле прошло года. Объяснялось это тем, что у перевозчика возникли проблемы с наличием свободного временного интервала для обслуживания рейса в аэропорт.

Напомним, что в апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной.

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