Путину объяснили суть компьютерной игры Dota 2 на «Играх будущего»

Президент РФ Владимир Путин узнал, что из себя представляет компьютерная игра Dota 2 после церемонии открытия «Игр будущего» в Казани.



О сути игры рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который поделился информацией с участвовавшими на мероприятии руководителями Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана и Киргизии, а именно: Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев и Садыр Жапаров. На мероприятие также присутствовал президент Республики Сербской Милорад Додик.



По словам Чернышенко, Dota 2 представляет собой стратегическую игру, где основной задачей является «завоевание территории соперника». Он отметил, что эта игры может быть даже сложнее, чем шахматы, поскольку там 6 типов фигур, в то время как в Dota 2 – целых 121 фигура с различными задачами. Чернышенко также подчеркнул, что финальная встреча чемпионата мира по Dota 2 привлекла больше зрителей, чем финал Олимпийских игр в Токио.Президенты наблюдали за турниром, в котором участвовали китайские и малайзийские киберспортсмены.

Ранее, Путин поблагодарил руководителя Республики Сербской за поддержку отношений с Россией.