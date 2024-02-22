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Путину объяснили суть компьютерной игры Dota 2 на «Играх будущего»

Путину объяснили суть компьютерной игры Dota 2 на «Играх будущего»

championat.com

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Президент РФ Владимир Путин узнал, что из себя представляет компьютерная игра Dota 2 после церемонии открытия «Игр будущего» в Казани.

О сути игры рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который поделился информацией с участвовавшими на мероприятии руководителями Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана и Киргизии, а именно: Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев и Садыр Жапаров. На мероприятие также присутствовал президент Республики Сербской Милорад Додик.


По словам Чернышенко, Dota 2 представляет собой стратегическую игру, где основной задачей является «завоевание территории соперника». Он отметил, что эта игры может быть даже сложнее, чем шахматы, поскольку там 6 типов фигур, в то время как в Dota 2 – целых 121 фигура с различными задачами. Чернышенко также подчеркнул, что финальная встреча чемпионата мира по Dota 2 привлекла больше зрителей, чем финал Олимпийских игр в Токио.

Президенты наблюдали за турниром, в котором участвовали китайские и малайзийские киберспортсмены.

Ранее, Путин поблагодарил руководителя Республики Сербской за поддержку отношений с Россией.

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