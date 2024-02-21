Путин поблагодарил президента Республики Сербской за поддержание отношений с Россией

Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности руководителю Республики Сербской Милораду Додику за поддержание отношений с Россией и участие в «Бессмертном полку» в Москве.

Известно, что ситуация в республике нелегкая. И мы вам благодарны за поддержку, а также участие во всех начинаниях России, заявил глава РФ.

«Бессмертный полк» — мероприятие, которое по мнению Путина, связано с памятью пострадавших от нацизма.

Также Путин надеется, что в отношениях между Россией и Республикой Сербской будет многое реализовано.