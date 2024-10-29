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Путин дарил участникам саммита БРИКС ручки с хохломой

Главы других стран тоже не оставили президента ...

Мэрия Казани

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По информации издания «БИЗНЕС Online», глава государства Владимир Путин подготовил для участников саммита БРИКС 2 уровня подарков. Сперва он давал ручки с хохломой. Другие подарки не раскрываются.

При этом раис РТ Рустам Минниханов также приготовил подарки людям. Им он дарил ковры в память о посещении региональной столице Республики Татарстан.

Главы других стран тоже не оставили президента России без подарков. К примеру, на саммите Моди дал Путину картину, которая была написана в технике сохраи. Такие холсты популярны в деревнях штата Джаркханд на востоке государства. Узоры специалисты наносят при помощи пальцев, веток или же соломы.

Ранее мы писали о том, что в Турции начали готовиться к визиту Владимира Владимировича Путина. По информации источника портала, главу Российской Федерации очень ждут.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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