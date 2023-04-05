В Татарстане в один день попрощались сразу с двумя земляками, погибшими в зоне СВО на Украине

В один день в Пестречинском районе Татарстана простились сразу с двумя земляками, погибшими при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Проводили в последний путь двух старших сержантов - Собира Худайбердыева и Гумара Шакирова.

Собир Худайбердыев погиб еще 3 марта, его похоронли на мусульманском погосте в районном центре. Гумар Шакиров погиб еще ранее - 6 февраля, похоронить его также удалось только сейчас, он нашел последний приют на городском кладбище "Курган".

Ранее мы сообщали, что в Татарстане простились с 23-летним "вагнеровцем" Ильназом Егембердиевым, погибшим в зоне спецоперации.