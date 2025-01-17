Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Прокуратура помогла 39-летнему казанцу вернуть выплаты по инвалидности

После проверки прокуратура Авиастроительного ра...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В Казани прокуратура восстановила социальные выплаты мужчине с инвалидностью. С 2016 года он получал социальную пенсию, но в апреле 2023 года лишился доплаты, когда стало известно о его трудоустройстве. Прокуратура выяснила, что указанная фирма, зарегистрированная в Челябинске, прекратила деятельность в октябре 2023 года.

После проверки прокуратура Авиастроительного района подала иск, чтобы доказать отсутствие трудовых отношений и добиться возвращения выплат. Суд удовлетворил иск, и мужчина вновь начал получать доплату.

Ранее мы писали о том, что трамваи в Казани не поедут до конечной из-за ямы между путями. Информацию предоставило МУП «Метроэлектротранс».

В связи с проведением ремонтных работ, движение трамваев по маршруту .... временно сокращено

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Гололёд накрыл Казань: как коммунальные службы справляются с проблемой

Новости России

день назад

ВТБ в 2024 году нарастил выдачу автокредитов более чем вдвое

тараканы в холодильнике игра правила

Новости Татарстана

день назад

Через суд Татарстана хотели взыскать с Государственной думы 3,5 триллиона рублей

Новости России

3 дня назад

Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили почти 100 тыс. исследований за 2024 год

аэрография на стене в квартире цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

17 января в парке «Черное озеро» пройдет ледовое шоу

Новости Казани

день назад

Что стало причиной «взрывов» в Казани 15 января

Новости Казани

день назад

Елена Вяльба поговорила с Кулешовой в Казани, ее переселили моментально

Новости Татарстана

день назад

Клиентки обвинили психолога из Татарстана в домогательствах и изнасилованиях

Новости Татарстана

20 часов назад

В Челнах самогонный аппарат рванул прямо в квартире
Новости Казани
22 часа назад

В Казани уже в 2025 году планируют открыть генконсульство Индии

О намерении Индии открыть своё представительств...

Новости Казани

3 минуты назад

Госэкспертиза одобрила проект участка 2 линии метро в Казани

Важное в РТ

19 часов назад

Татарстанцы все чаще выбирают азиатское направление для зимнего отдыха

Новости Казани

час назад

Трамваи в Казани не поедут до конечной из-за ямы между путями

Новости Казани

час назад

В Казани до 26 марта 2026 года ограничат движение по улице Фучика
В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из ...
Новости Казани
17 часов назад

В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из окна 9 этажа

Новости Татарстана

час назад

Турецкий актер Бурак Озчивит снова приедет в Альметьевск

Новости Татарстана

16 часов назад

Директор УК в Альметьевске заплатит за снег 50 тысяч рублей

Новости Казани

17 часов назад

Появилось видео с медведем Терпеем, который уехал из Казанского зоопарка
Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани