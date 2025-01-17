Прокуратура помогла 39-летнему казанцу вернуть выплаты по инвалидности

В Казани прокуратура восстановила социальные выплаты мужчине с инвалидностью. С 2016 года он получал социальную пенсию, но в апреле 2023 года лишился доплаты, когда стало известно о его трудоустройстве. Прокуратура выяснила, что указанная фирма, зарегистрированная в Челябинске, прекратила деятельность в октябре 2023 года.

После проверки прокуратура Авиастроительного района подала иск, чтобы доказать отсутствие трудовых отношений и добиться возвращения выплат. Суд удовлетворил иск, и мужчина вновь начал получать доплату.

Ранее мы писали о том, что трамваи в Казани не поедут до конечной из-за ямы между путями. Информацию предоставило МУП «Метроэлектротранс».

В связи с проведением ремонтных работ, движение трамваев по маршруту .... временно сокращено