Новости Казани
· Полина Модестова

Прокуратура подтвердила незаконность стройки: архитекторы показали эскизы гостиниц на берегу Казанки

Архитекторы показали эскизы гостиниц на берегу Казанки в столице Татарстана
Прокуратура подтвердила незаконность стройки: архитекторы показали эскизы гостиниц на берегу Казанки

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

В Казанской ратуше главе РТ Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину накануне продемонстрировали облик будущего гостиничного комплекса, который возводят на берегу Казанки у моста «Миллениум». Он состоит из пяти башен, самая высокая из которых будет иметь отметку в сто метров. Две из пяти башен поручили ввести в эксплуатацию уже к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.

Напомним, что ранее прокуратура Татарстана подтвердила незаконность стройки у моста «Миллениум», но, несмотря на это, работы на объекте продолжатся.

В ответе прокуратуры, который есть в распоряжении PROKAZAN, на вопросы обеспокоенных местных жителей отмечается, что инспекцией государственного строительного надзора Татарстана проведена выездная внеплановая проверка в отношении указанного объекта капитального строительства. В ходе проверки был установлен факт возведения AO «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «КВАРТ» сооружения (строения) без получения необходимых в силу закона согласований, разрешений.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

16 часов назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Интересное в Казани

день назад

Чтобы муха не проскочила: как обеспечивается безопасность в современных новостройках?

служба против грызунов

Новости Татарстана

день назад

Для каждой отрасли определяется отдельно: стало известно, как жителю РТ получить звание ветерана труда

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

текстильные куклы цена в Краснодаре

Новости Татарстана

22 часа назад

Были лишены мандата: в РТ два депутаты скрыли значительные суммы

Новости Татарстана

день назад

В финал прошли 50 претендентов: уроженка Татарстана стала одной из финалисток «Мисс Россия-2023»

Спортивные новости Казани

день назад

«Будем работать, надо исправляться»: тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение «Северстали»

Новости Татарстана

23 часа назад

Новый способ заманить жертву: Татарстанцев в сети предупреждают о плачущих детях

Новости Казани

день назад

Город готов к приему тепла: в Казани отопительный сезон начнется уже на днях
Лонгриды
16 часов назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Казани

час назад

Прокуратура подтвердила незаконность стройки: архитекторы показали эскизы гостиниц на берегу Казанки

Интересное в Казани

день назад

Чтобы муха не проскочила: как обеспечивается безопасность в современных новостройках?

Новости Татарстана

час назад

Календарь начинается с месяца Мухаррам: в РТ определили даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году

Спортивные новости Казани

час назад

Поступит запрос об обмене хоккеиста: Дамир Жафяров может покинуть «Ак Барс»
«Лежал на полке 50 лет»: в Казани тракту в Советском районе присвоили название
Новости Казани
27 минут назад

«Лежал на полке 50 лет»: в Казани тракту в Советском районе присвоили название

Новости Казани

час назад

Всегда есть места и отсутствует поток: в Казани объяснили причину появления платной парковки у Центрального стадиона

Спортивные новости Казани

час назад

Хозяева являются серьезными фаворитами: в Казани пройдет матч «Ак Барса» и «Авангарда»

Новости Татарстана

2 часа назад

Приняли участие больше 80 тысяч девушек: студентка из РТ прошла в финал конкурса «Мисс Россия»
Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби
Интересное в Казани
6 дней назад

Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби