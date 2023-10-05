Прокуратура подтвердила незаконность стройки: архитекторы показали эскизы гостиниц на берегу Казанки

Архитекторы показали эскизы гостиниц на берегу Казанки в столице Татарстана

В Казанской ратуше главе РТ Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину накануне продемонстрировали облик будущего гостиничного комплекса, который возводят на берегу Казанки у моста «Миллениум». Он состоит из пяти башен, самая высокая из которых будет иметь отметку в сто метров. Две из пяти башен поручили ввести в эксплуатацию уже к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.

Напомним, что ранее прокуратура Татарстана подтвердила незаконность стройки у моста «Миллениум», но, несмотря на это, работы на объекте продолжатся.

В ответе прокуратуры, который есть в распоряжении PROKAZAN, на вопросы обеспокоенных местных жителей отмечается, что инспекцией государственного строительного надзора Татарстана проведена выездная внеплановая проверка в отношении указанного объекта капитального строительства. В ходе проверки был установлен факт возведения AO «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «КВАРТ» сооружения (строения) без получения необходимых в силу закона согласований, разрешений.