Прокуратура начала проверку после смерти ребенка в казанской клинике
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Прокуратура Ново-Савиновского района Казани начала проверку после трагической гибели малолетнего ребёнка в частной медицинской клинике.
В рамках надзорных мероприятий предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и оценить соблюдение законодательства в области охраны здоровья граждан.
По завершении проверки будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования.
Напомним, годовалый малыш умер на приеме у остеопата в Казани.
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Пострадавшая провела пять дней в реанимации, после чего её перевели в общую палату.
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