Прокуратура начала проверку после смерти ребенка в казанской клинике

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани начала проверку после трагической гибели малолетнего ребёнка в частной медицинской клинике.

В рамках надзорных мероприятий предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и оценить соблюдение законодательства в области охраны здоровья граждан.

По завершении проверки будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования.

Напомним, годовалый малыш умер на приеме у остеопата в Казани.

Ранее мы писали о том, что бродячие собаки едва не загрызли 65-летнюю татарстанку.

Пострадавшая провела пять дней в реанимации, после чего её перевели в общую палату.