Годовалый малыш умер на приеме у остеопата в Казани

Вечером накануне в одном из частных медицинских центров на улице Амирхана в Казани произошла трагедия.

Как сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники, годовалому мальчику стало плохо во время приёма у остеопата. Персонал клиники вызвал бригаду скорой помощи, но, несмотря на усилия медиков, реанимировать ребёнка не удалось. Кроха скончался на глазах у своего отца.

Точная причина смерти станет известна после проведения вскрытия. Известно, что семья мальчика приехала из Самары.

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