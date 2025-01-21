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· 16+ · Екатерина Елисеева

Годовалый малыш умер на приеме у остеопата в Казани

Известно, что семья малыша приехала из Самары

pixabay.com

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Вечером накануне в одном из частных медицинских центров на улице Амирхана в Казани произошла трагедия.

Как сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники, годовалому мальчику стало плохо во время приёма у остеопата. Персонал клиники вызвал бригаду скорой помощи, но, несмотря на усилия медиков, реанимировать ребёнка не удалось. Кроха скончался на глазах у своего отца.

Точная причина смерти станет известна после проведения вскрытия. Известно, что семья мальчика приехала из Самары.

Ранее мы писали о том, что из-за избиения ученика 1 класса в школе Татарстана организовали проверку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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