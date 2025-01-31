В Казани судят женщину, которая, предварительно, убила сына ножом

Трагедия разыгралась в Ново-Савиновском районе в конце июля прошлого года. Мать погибшего подростка утверждает, что не намеревалась причинить ему вред. Она рассказала, что сын зашел на кухню и начал выражать недовольство. В этот момент женщина занималась готовкой и держала в руках нож. Во время ссоры она нанесла ему удар.

Однако конфликт на этом не закончился. По версии следствия, подросток схватил мать за руку с ножом, направил его себе в левую часть груди и сказал, что нужно сделать по-другому, после чего сам вонзил клинок в тело. Лезвие попало прямо в сердце, и шансов выжить у него не осталось.

Отец мальчика убежден, что его жена не могла совершить такое. Он утверждает, что у сына были возрастные трудности — он попал в плохую компанию, употреблял алкоголь, курил и даже высказывал мысли о самоубийстве. Версиям произошедшего предстоит пройти судебное разбирательство, и в ближайшее время будет вынесен приговор, пишет KazanFirst.