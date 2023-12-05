Новый термальный комплекс появится на Оренбургском тракте в Казани

К 2024 году на Оренбургском тракте в Казани планируют открыть термальный комплекс. Курортный комплекс займет место гипермаркета «Карусель». Данные приводит «БИЗНЕС Online».

Площадь объекта будет составлять 12 тысяч кв.м, из них 2,5 тысяч пойдут на уличную часть. Туда войдет акватермальная зона, спа-комплекс, фудкорт и много другое.

Средняя стоимость в будние дни будет составлять чуть более 1 тысячи рублей на человека. Ожидается, что в день комплекс будут посещать до 2 тысяч человек.

Строительство проекта уже реализуется. Стоимость оценивается в 1 млрд рублей. К маю 2024 году планируют завершить первую часть объекта, а к осени вторую.