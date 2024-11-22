Проект реставрации Манежа 19 века в Казанском Кремле прошел госэкспертизу
culture.ru
Проект ремонта в «Манеже», который находится на площадке Казанского Кремля, прошел госэкспертизу. Такое решение появилось в Едином госреестре заключений проектов в отношении объектов капстроительства.
Строение было возведено в 80-х годах 19 века.
Кроме того, было одобрено проведение ремонта в объекте гауптвахты. Здание тоже входит в Ансамбль Казанского Кремля. Дом известен тем, что в ходе взятия Казани там был заключен перед казнью председатель местного съезда Совета рабочих, крестьянских и красноармейских чиновников Яков Шейнкман.
Застройщик - музей «Казанский Кремль». Разработкой документов занимался «Татинвестгражданпроект».
Ранее мы писали о том, что власти избавились от бывшей базы «Городского благоустройства» в Казани за 346 миллионов рублей.
Об этом говорится в ГИС «Торги».
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