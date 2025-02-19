Причиной смерти 4 студентов в Казани стало отравление угарным газом

Четыре студента, найденные мёртвыми в квартире на улице Гарифьянова в Казани, скончались от отравления угарным газом. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online» источник, ссылаясь на данные в свидетельствах о смерти.

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 февраля. Соседи забеспокоились, когда жильцы начали топить квартиру, расположенную этажом ниже. Погибшим было от 20 до 25 лет, они приехали из Чистопольского и Алексеевского районов. Экспертиза подтвердила, что причиной гибели стало отравление окисью углерода.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане водитель легковушки погиб после столкновения с поездом.