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Индонезию ждут на саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября

Решение об участии в саммите будет сообщено пос...

pixabay.com

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На саммит БРИКС в региональную столицу Республики Татарстан могут прибыть представители Индонезии. Страна пока не подавала заявку, вот только сейчас ее считают одним из самых сильных кандидатов. Об этом сообщила директор 3-го департамента Азии МИД России Людмила Воробьева.

Специалист рассказала, в том числе ТАСС, что Индонезия - сильная кандидатура на вступление в союз.

Решение об участии в саммите будет сообщено после вступления в должность главы Прабово Субианто. Президент был избран 14 февраля 2024 года. К исполнению обязанностей глава государства начнёт после посвящения 20 октября.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид. Фото.

Об этом рассказали сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия.

Памятник находится в списке объектов культнаследия.

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