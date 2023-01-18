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Предприниматель из Татарстана Рашид Таймасов объявлен в международный розыск

Предприниматель из Татарстана Рашид Таймасов объявлен в международный розыск

Фото: социальные сети

Татарстанский предприниматель Рашид Таймасов объявлен в международный розыск по делу о растрате в особо крупном размере. Основатель "Роял тайм групп" заочно арестован Мещанским судом в Москве на 2 месяца, сообщает ТАСС.

В 2018 году Таймасов был признан банкротом. Бизнесмен являлся поручителем по кредитам, которые "Роял тайм групп" брала у "Татфондбанка" для развития игорного бизнеса в "Азов-сити" и других игорных зонах. Агентство по страхованию вкладов тогда предъявило основателю "Роял тайм групп" претензии на 420 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что казанскую блогершу Алису Муталлапову "Шиламку" обвинили в крупном мошенничестве на 25 миллионов.

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