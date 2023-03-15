Приходят повестки в регионах: в Кремле прокомментировали ситуацию и объяснили, можно ли считать это началом второй мобилизации в РФ

В Кремле прокомментировали слухи о тайном начале второй волны мобилизации после вручения повесток в регионах

В российских регионах мужчины начали получать повестки. По словам властей, это делается для "уточнения данных воинского учета". Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что второй волны мобилизации в России в Кремле не обсуждали.

Как пишет ТАСС, вопрос Пескову был задан именно в контексте новостей о вручении повесток в Воронежской области, на Урале.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября 2022 года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации Путин не подписывал. При этом власти не раз заверяли, что возможность проведения второй волны не обсуждается.