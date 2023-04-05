В Казани пожилая женщина погибла на пожаре в многоэтажном доме

В Казани при пожаре в многоэтажном доме погибла пенсионерка. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Все случилось накануне вечером в Дербышках. До прибытия пожарных, вся квартира женщины оказалась охвачена открытым пламенем. В процессе тушения пожара сотрудники МЧС нашли тело хозяйки жилья в одной из комнат.

Предварительно установлено, что причиной пожара могли стать тотальные ошибки женщины при курении. Соседи говорят, что он любила делать это прямо в квартире. Остальные детали трагедии сейчас устанавливаются пожарными дознавателями.

Ранее мы сообщали, что в Казани инспекторам ГИБДД ночью пришлось объясняться с пьяным водителем на языке жестов.