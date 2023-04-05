Новости Казани
· Служба новостей

"Моя твоя не понимать": в Казани инспекторам ГИБДД ночью пришлось объясняться с пьяным водителем на языке жестов

Инспекторы ГИБДД в Казани ночью общались с нетрезвым водителем на языке жестов
"Моя твоя не понимать": в Казани инспекторам ГИБДД ночью пришлось объясняться с пьяным водителем на языке жестов

Фото: stroiteh-msk.ru

Минувшей ночью инспекторам ГИБДД в Казани пришлось общаться с нетрезвым водителем на языке жестов. По-другому 38-летний мужчина, которого задержали в пьяном виде за рулем авто на Авангардной, понять полицейских не мог, сообщает "Татарстан-24".

Мужчина сразу по требованию инспекторов остановился, но общение не заладилось - водитель был немым, а потому инспекторам, совершенно не знакомым с жестовым языком, пришлось довольно комично изображать мимикой и жестами суть составленного протокола.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в административном "приключении" казанца, его ждет наказание, установленное законодательством за нетрезвое вождение.

Ранее мы сообщали, что стало известно содержание предсмертной записки начальника ГИБДД Нурлатского района Татарстана.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

"Нам, как родителям, тяжело наблюдать": отец украинского президента Владимира Зеленского впервые рассказал, что он думает о своем сыне

Интересное

день назад

Инвестиции в здоровье: стоматолог из Уфы выпустил облигации на миллиард

фирмы по уничтожения грибка в квартире.

Новости России

14 часов назад

"Ваша банковская карта больше будет не ваша!": в Росконтроле предупредили об опасности всех, кто делает покупки на Wildberries, Ozon и AliExpress

Редакция помогает

2 дня назад

«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной

строительство хамама в новосибирске в Новосибирске

Новости Казани

21 час назад

Военный из именного батальона "Алга" судится за то, чтобы расторгнуть контракт

Новости России

2 часа назад

"Съем москаленка": приемный донбасский сын омбудсмена Львовой-Беловой бегает за ее детьми со странными высказываниями

Новости России

день назад

С Украины повезли в США гробы с американскими генералами - Россия нанесла жесткий "удар возмездия"

Новости Казани

19 часов назад

"Никогда не отмоюсь от позора": что написал в предсмертной записке начальник ГИБДД Нурлатского района перед суицидом в кабинете

Новости России

9 часов назад

"Коснется как неработающих, так и работающих": в России объявили дату рекордной индексации пенсий в 2023 году
Новости Казани
день назад

Рядом лежал пистолет: начальника ГИБДД в районе Татарстана нашли мертвым в рабочем кабинете

Рядом лежал пистолет: начальника ГИБДД в районе Татарстана нашли мертвым в рабочем кабинете

Новости Казани

43 минуты назад

"С зарядкой для телефонов и кондиционерами": в Казани ко Дню города закупят 25 троллейбусов нового поколения за 642,4 млн рублей

Интересное

час назад

Сколько будет стоить отопительная система для моего частного дома: специалист из Казани рассчитал варианты стоимости для трех разных домов

Новости мира

3 часа назад

Такого не было никогда в истории: экс-президент США Трамп арестован и ему "светит" 136 лет тюрьмы - в чем его обвинили?

Новости мира

3 часа назад

"Не рассуждайте о будущем, его просто нет": в США заявили, что ядерная война с РФ неизбежна
Проводили двоих в один день: в Татарстане простились сразу с двумя бойцами, погибшими в зоне спецоперации на Украине
Новости Казани
3 минуты назад

Проводили двоих в один день: в Татарстане простились сразу с двумя бойцами, погибшими в зоне спецоперации на Украине

Новости России

3 часа назад

"Побеждает тот, чей дух крепче": военный эксперт Шурыгин предупредил, что российскую армию в зоне СВО ожидают тяжелые бои

Новости России

9 часов назад

А что на нее смотреть! Военные ВС РФ спалили колонну бронетехники НАТО, которая пыталась атаковать

Новости России

14 часов назад

Как ищут пророссийских шпионов: в Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность жителей словом "паляница"
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Редакция помогает
6 дней назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%