Инспекторы ГИБДД в Казани ночью общались с нетрезвым водителем на языке жестов

Минувшей ночью инспекторам ГИБДД в Казани пришлось общаться с нетрезвым водителем на языке жестов. По-другому 38-летний мужчина, которого задержали в пьяном виде за рулем авто на Авангардной, понять полицейских не мог, сообщает "Татарстан-24".

Мужчина сразу по требованию инспекторов остановился, но общение не заладилось - водитель был немым, а потому инспекторам, совершенно не знакомым с жестовым языком, пришлось довольно комично изображать мимикой и жестами суть составленного протокола.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в административном "приключении" казанца, его ждет наказание, установленное законодательством за нетрезвое вождение.

Ранее мы сообщали, что стало известно содержание предсмертной записки начальника ГИБДД Нурлатского района Татарстана.

