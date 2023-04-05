Инспекторы ГИБДД в Казани ночью общались с нетрезвым водителем на языке жестов

"Моя твоя не понимать": в Казани инспекторам ГИБДД ночью пришлось объясняться с пьяным водителем на языке жестов
Фото: stroiteh-msk.ru
Минувшей ночью инспекторам ГИБДД в Казани пришлось общаться с нетрезвым водителем на языке жестов. По-другому 38-летний мужчина, которого задержали в пьяном виде за рулем авто на Авангардной, понять полицейских не мог, сообщает "Татарстан-24".
Мужчина сразу по требованию инспекторов остановился, но общение не заладилось - водитель был немым, а потому инспекторам, совершенно не знакомым с жестовым языком, пришлось довольно комично изображать мимикой и жестами суть составленного протокола.
Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в административном "приключении" казанца, его ждет наказание, установленное законодательством за нетрезвое вождение.
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