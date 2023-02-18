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Посмотрите на это: в Татарстане внезапно зацвела тропическая папайя

В Татарстане зимой зацвела тропическая папайя
Посмотрите на это: в Татарстане внезапно зацвела тропическая папайя

Фото: открытые источники

В Татарстане у жительницы Заинска Флеры Никитиной внезапно зацвела тропическая папайя. Женщина разводит экзотические растения в теплице.

Она посадила семечки без особой надежды на цветение. Капризное растение очень любит тепло, произрастает в Мексике, Центральной и Южной Америке. Но внезапно папайя прижилась в Татарстане и даже чувствует себя вполне комфортно.

Аромат цветов папайи напоминает жасмин. А стоит ли ждать плодов, пока сказать сложно.

Ранее ProKazan писал: "Остановить это будет невозможно" - исследователи предсказали миру попадание в "петлю гибели".

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