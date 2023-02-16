"Остановить это будет невозможно": исследователи предсказали миру попадание в "петлю гибели"

Исследователи из IPPR предрекли миру попадание в «петлю гибели»

Исследователи британского аналитического центра IPPR предрекли миру попадание в "петлю гибели", если человечество окажется неспособным справиться с глобальной проблемой изменения климата. Об этом говорится на сайте организации.

По словам аналитиков, страны не в полной мере осознают последствия глобального потепления. Исследователи обратили внимание на вопрос о сдерживании роста среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, что указано в Парижском соглашении. Однако в IPPR считают, что те, кто по-прежнему ставит перед собой подобную цель, не признают необходимость более масштабных действий.