После смерти годовалого малыша в клинике Казани возбуждено дело

В Казани возбуждено уголовное дело после гибели годовалого ребёнка в частной медицинской клинике. Информацию подтвердил старший помощник руководителя СУ СК по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла вечером накануне. Во время приёма у остеопата мальчику внезапно стало плохо. Сотрудники клиники вызвали скорую помощь, однако, несмотря на более чем часовые попытки реанимации, спасти ребёнка не удалось. Всё происходило на глазах у его отца.

Следователи сейчас выясняют все детали произошедшего. Также назначены необходимые экспертизы для установления точной причины смерти.

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Пострадавшая провела пять дней в реанимации, после чего её перевели в общую палату.