Бродячие собаки едва не загрызли 65-летнюю татарстанку

В Чистопольском районе Татарстана, неподалёку от Зверсовхоза «Луч», на 65-летнюю женщину напали бойцовские собаки, сообщает KazanFirst со ссылкой на свой источник. Пострадавшая провела пять дней в реанимации, после чего её перевели в общую палату.

Нина Зиновьева, пострадавшая в результате нападения, рассказала, что инцидент произошёл 16 января около полудня. Она отметила, что не пыталась отбиваться, а лишь старалась защитить лицо. Собаки нанесли ей серьёзные укусы в руку и ногу. Спастись удалось благодаря водителям, которые проезжали мимо и разогнали животных.

После нападения женщина самостоятельно добралась до медпункта, где ей оказали первую помощь, а затем доставили на скорой в Центральную районную больницу.

Зиновьева заявила, что намерена добиваться компенсации за моральный ущерб. Она подчеркнула, что собаки вышли на улицу без намордников и ошейников и напали на человека, но их хозяева не предприняли мер, чтобы это предотвратить.