Популярный комик Расул Чабдаров поведал, как потерял в Казани паспорт

Популярный стендап-комик Расул Чабдаров поведал, как потерял паспорт в Казани. В столицу Татарстана он ездил по делам, пишет 116.ru.

"Я невероятно тревожный. Я очень тревожный. Последнее из-за чего я тревожился, был в Казани и паспорт потерял. Я никогда не терял паспорт. Реально, я не знаю, что с этим делать", — сказал Чабдаров.