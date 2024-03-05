Новости Татарстана
· Артем Акчурин

«Поволжский маньяк» рассказал, что зарабатывал продажей запрещенных веществ

Подписаться в Telegram

Радик Тагиров, именуемый также «поволжским маньяком», заявил в Верховном суде Татарстана, что его мотивом убийства пожилых женщин не были деньги, так как он хорошо зарабатывал на развозке запрещенных курительных смесей. Тагиров также получал проценты за людей, которым он оформлял кредиты, находя нуждающихся и направляя их к своей организации. Сообщает «Вечерняя Казань».

Он сам назвал такую деятельность криминалом и мошенничеством, и рассказал, что приехал из Казани в Москву, чтобы найти честную работу. Там он раздавал визитки, работал на стройке и смог постепенно устроиться. По его словам, у него было достаточно денег, а также он мог обращаться за помощью к друзьям и родственникам.


Тагиров указал на нестыковки в расследовании, утверждая, что конфликт с семьей произошел в 2011 году, а не в 2010, как считают оперативники. Он также обратил внимание на ошибки в материалах дела, указав на противоречие в записях с камер – он не помогал с сумками одной из жертв.

Относительно результатов ДНК-экспертизы он выразил сомнения, утверждая, что биологические следы смешаны и указывают на присутствие двух или более лиц. Он также заявил, что следствие не нашло прямых биологических следов.

Тагиров также обратил внимание на следы обуви в квартире, заявив, что следователи не смогли установить прямые связи. По его словам, он никогда не менял обувь.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

В Казани был замечен самолет-«призрак»

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

перекись против плесени

Новости Татарстана

день назад

Самолет из Казани со 168 пассажирами едва не рухнул при посадке в Сочи

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой

сколько стоит стяжка пола в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на М-7 «Газель» влетела в фуру

Новости Казани

день назад

В казанском аэропорту массово задерживаются вылеты самолетов

Новости Татарстана

16 часов назад

Российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской Олимпиады по химии

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане все 10-классники будут проходить военные сборы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане чаще стали покупать квартиры жители других регионов
Лонгриды
15 часов назад

«СССР, тюрьма и бизнес»: Сергей Жуков презентовал новый сериал

«СССР, тюрьма и бизнес»: Сергей Жуков презентовал новый сериал

Новости Татарстана

12 минут назад

«Поволжский маньяк» рассказал, что зарабатывал продажей запрещенных веществ

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

Новости Татарстана

час назад

Ремонт проезда от «КазанЭкспо» до аэропорта обойдется почти в 50 млн рублей

Новости Казани

2 часа назад

В Казани назвали районы, которые могут оказаться в зоне подтопления
Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ
Лонгриды
6 дней назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

2 часа назад

Управляющим Сбербанка в Татарстане назначен Руслан Салимов

Новости Татарстана

16 часов назад

Российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской Олимпиады по химии

Новости Татарстана

17 часов назад

Tele2 и «Навстречу переменам» сфокусировались на поддержке цифровых социальных проектов
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше