«Поволжский маньяк» рассказал, что зарабатывал продажей запрещенных веществ

Радик Тагиров, именуемый также «поволжским маньяком», заявил в Верховном суде Татарстана, что его мотивом убийства пожилых женщин не были деньги, так как он хорошо зарабатывал на развозке запрещенных курительных смесей. Тагиров также получал проценты за людей, которым он оформлял кредиты, находя нуждающихся и направляя их к своей организации. Сообщает «Вечерняя Казань».



Он сам назвал такую деятельность криминалом и мошенничеством, и рассказал, что приехал из Казани в Москву, чтобы найти честную работу. Там он раздавал визитки, работал на стройке и смог постепенно устроиться. По его словам, у него было достаточно денег, а также он мог обращаться за помощью к друзьям и родственникам.



Тагиров указал на нестыковки в расследовании, утверждая, что конфликт с семьей произошел в 2011 году, а не в 2010, как считают оперативники. Он также обратил внимание на ошибки в материалах дела, указав на противоречие в записях с камер – он не помогал с сумками одной из жертв.Относительно результатов ДНК-экспертизы он выразил сомнения, утверждая, что биологические следы смешаны и указывают на присутствие двух или более лиц. Он также заявил, что следствие не нашло прямых биологических следов.

Тагиров также обратил внимание на следы обуви в квартире, заявив, что следователи не смогли установить прямые связи. По его словам, он никогда не менял обувь.