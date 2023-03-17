Полицейские в Казани поймали мошенника из Ульяновской области, который обобрал пенсионера на 266 тысяч рублей

В Казани полицейские поймали мошенника из Ульяновской области, который забрал у пенсионера 266 тысяч рублей

По подозрению в мошенничестве полицейские Казани задержали жителя Ульяновской области. 24-летний парень забрал у пенсионера 266 тысяч рублей.

В полицию обратился 72-летний житель Казани, который попался на удочку мошенников по до боли знакомой всем схеме "родственник в беде".

Пенсионер написал заявление по данному факту в полицию. По его словам, аферисты сообщили ему о дорожно-транспортном происшествии, виновницей которого стала его дочь. Введя в заблуждение пожилого казанца, мошенники выманили у него сбережения.

"В ходе проведения необходимых мероприятий оперуполномоченные по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Казани задержали 24-летнего курьера. Им оказался уроженец Ульяновской области. Свою вину молодой человек признал полностью. В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество", продолжается. На время следствия подозреваемый будет находится под подпиской о невыезде", - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Казани.

Сейчас сотрудники полиции проверяют, не причастен ли парень к аналогичным преступлениям.

Ранее мы сообщали, что в Казани мигрант из СНГ перерезал горло молодой девушке в ее же собственной квартире.