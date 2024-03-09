Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов выразил свою позицию относительно возможной отставки после того, как его команда покинула турнир уже в первом раунде 1/8 финала Кубка Гагарина, потерпев поражение от «Автомобилиста» со счетом 1-4. Его контракт с клубом заканчивается в конце апреля.



Тренер отметил, что сам факт поражения в первом раунде является для него неприятным. Это уже второй случай, когда подобное произошло: первый раз после завоевания чемпионского титула, а сейчас — после участия в финале. Билялетдинов отметил наличие определенных причин, игравших роль в предыдущих матчах, включая игры с «Авангард». На этот раз эти же причины снова сыграли злую шутку. Он признал их неприятными и выразил разочарование таким развитием событий, хотя всегда предпочитал не проигрывать подобным образом. Передает «БИЗНЕС Online».



В своем высказывании Билялетдинов также упомянул, что, по его сведениям, ЦСКА также потерпел поражение. Оба финалиста прошлогоднего сезона выбыли из турнира. Это ситуация, которая, безусловно, не радует.Касательно самого матча, сегодня «Ак Барс» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина, который проходил в Казани, уступил «Автомобилисту» со счетом 1:2, что привело к их досрочному вылету из соревнования. Годом ранее «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА со счетом 3-4.