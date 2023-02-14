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Погибшего в Афганистане воина из Татарстана признали предателем

Baza: Погибший в Афганистане татарстанец признан предателем
Погибшего в Афганистане воина из Татарстана признали предателем

Фото: dzen.ru

Житель Татарстана, погибший в Афганистане, не попал в перечень фамилий на мемориале из-за того, что его признали предателем, пишет Baza.

По данным канала, Хамбала Гамбаров родился в Татарстане и был призван во время войны в Афганистане. При этом его имя не попало на мемориальную доску воинам-интернационалистам возле парка Победы в Казани.

Историю бойца поднял глава благотворительного мусульманского фонда Рустам Хабибуллин. Он считает, что военного напрасно причислили к числу предателей.

В 1980-х годах Гамбаров, находясь в Афганистане, вместе с несколькими солдатами пошли есть абрикосы после предложения "царанды" — сотрудника просоветского МВД страны. На месте их ждали военные, которые не оценили подобное желание.
После гибели Гамбарова и еще одного солдата из Узбекистана, военного из Казахстана оставили в живых в плену. Афганцы привязали пленного к лошади и водили по селам для обучения мужчин пользоваться оружием.

Ранее ProKazan сообщал, что на Украине в зоне СВО погиб заместитель гендиректора дилера "КАМАЗа" Алексей Пятницын.

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