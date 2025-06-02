В Татарстане на Каме с перевернувшейся лодки спасли 2 братьев

Вчера неподалёку от деревни Ильинка в Нижнекамском районе на реке Кама во время сильного шторма перевернулась резиновая лодка, в которой находились два брата 18 и 20 лет. В этот же день в регионе объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра и гроз, а судоводителям настоятельно рекомендовали не выходить на воду.

Пожарные из ПСЧ-63 ГУ МЧС России по РТ, используя лодку свидетеля, добрались до места происшествия примерно в километре от берега и спасли обоих молодых людей, доставив их в безопасное место. Братья отказались от госпитализации и не пострадали.