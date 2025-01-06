2 драки произошли в 1 периоде матча между казанским «Ак Барсом» и «Авангардом»

Матч КХЛ между «Ак Барсом» из Казани и «Авангардом» из Омска привлёк внимание зрителей не только яркой игрой, но и несколькими ожесточёнными столкновениями. В 1 периоде игроки обеих команд 2 раза устроили массовые драки в «Татнефть Арене».

Несмотря на накал страстей, матч оказался результативным. К 1 перерыву счёт был равным — 1:1. Буше из «омской команды открыл счёт, но Галимов из «Ак Барса» быстро восстановил баланс.

Напряжённая атмосфера объясняется тем, что это уже 2 встреча соперников в сезоне. В 1 игре «Авангард» одержал уверенную победу со счётом 4:1. В нынешнем матче команды борются за важные очки: «Ак Барс» занимает 3 строчку в Восточной конференции, а «Авангард» находится на седьмой, пишет sports.ru.

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