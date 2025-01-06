Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

2 драки произошли в 1 периоде матча между казанским «Ак Барсом» и «Авангардом»

Несмотря на накал страстей, матч оказался резул...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Матч КХЛ между «Ак Барсом» из Казани и «Авангардом» из Омска привлёк внимание зрителей не только яркой игрой, но и несколькими ожесточёнными столкновениями. В 1 периоде игроки обеих команд 2 раза устроили массовые драки в «Татнефть Арене».

Несмотря на накал страстей, матч оказался результативным. К 1 перерыву счёт был равным — 1:1. Буше из «омской команды открыл счёт, но Галимов из «Ак Барса» быстро восстановил баланс.

Напряжённая атмосфера объясняется тем, что это уже 2 встреча соперников в сезоне. В 1 игре «Авангард» одержал уверенную победу со счётом 4:1. В нынешнем матче команды борются за важные очки: «Ак Барс» занимает 3 строчку в Восточной конференции, а «Авангард» находится на седьмой, пишет sports.ru.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске пройдет бал-маскарад на хоккейном матче.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Умер экс-директор Казгоржилхоза Александр Горнак

Интересное в Казани

22 часа назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты

травить тараканов в квартире московская область

Лонгриды

23 часа назад

Топ-5 мифов о здоровье: что нужно знать, чтобы жить долго

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Все взгляды ваши: рассказываем, кто поможет собрать впечатляющий образ на корпоратив

заменить личинку в замке в Екатеринбурге

Новости Казани

23 часа назад

Из-за гололеда в Казани автомобиль перевернулся колёсами вверх

Новости Казани

21 час назад

Казанцев пригласили на поиски пропавшего казанского дракона

Новости Татарстана

21 час назад

Снова закрыли каток в парке «Черное озеро»

Новости Татарстана

день назад

Дорога к Раифе вновь перегружена из-за пробок

Новости Казани

день назад

Инспекторы разыскивают Гринча, который ехал по центру Казани на крыше автомобиля
Новости Казани
7 часов назад

Каток на «Черном озере» в Казани возобновил свою работу

Территория будет работать 6 и 7 января

Новости Татарстана

2 часа назад

Психолог из Набережных Челнов: как появился синдром «слабых родителей»

Новости Татарстана

3 часа назад

В районе Раифского монастыря зафиксирована серьезная пробка

Новости Казани

3 часа назад

Жителей Казани стали предупреждать, что подвал в доме непригоден для укрытия

Новости Татарстана

6 часов назад

Республика Татарстан экспортировала сельхозпродукции на 430,9 млн долларов
Жителям Татарстана рассказали, как пережить пик...
Новости Татарстана
2 часа назад

Жителям Татарстана рассказали, как пережить пик заболеваемости

Новости Казани

8 часов назад

В Казани 25-летний алководитель совершил ДТП и скрылся

Новости Казани

8 часов назад

Работа общественного транспорта 7 января в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

В Нижнекамске пройдет бал-маскарад на хоккейном матче
Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из м...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой