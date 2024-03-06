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Почти 600 спортсменов будут участвовать в 57-м Казанском лыжном марафоне

Почти 600 спортсменов будут участвовать в 57-м Казанском лыжном марафоне

skisport.ru

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На Казанском лыжном марафоне, который пройдет 9 марта на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, ожидается участие 580 спортсменов. Участники смогут выбрать дистанцию из трех вариантов: 5, 25 или 50 км.

Все спортсмены, которые финишируют, будут награждены памятными медалями. Победителями и призерами в зачете на 50 км станут спортсмены, занявшие топ-10 мест среди мужчин и женщин, а также первые три места в своей возрастной группе.

Общий призовой фонд марафона составит 850 тысяч рублей. Победитель гонки на 50 км получит 100 тысяч рублей, второе и третье место – 80 и 50 тысяч рублей соответственно. Другие участники также смогут получить денежные призы в зависимости от своих результатов. Например, победитель гонки на 25 км получит 25 тысяч рублей, а серебряный и бронзовый призеры – 10 тысяч рублей каждый.

Напомним, ранее в Казани открылся первый школьный центр по триатлону.

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