Появилось видео с медведем Терпеем, который уехал из Казанского зоопарка

Прошёл год с тех пор, как белый медведь Терпей переехал из Казанского зоопарка в новый дом. Теперь можно увидеть, как сложилась его жизнь на новом месте.

Судя по опубликованным кадрам, Терпей отлично освоился. В его честь устроили праздник с угощениями: свежей рыбой, сочной тыквой, сладкой свёклой и эффектным ледяным тортом.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале "most|Казань".

Ранее мы писали о том, что в ночь на 21 января жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет.

Шесть небесных тел Солнечной системы — Юпитер, Уран, Нептун, Венера, Сатурн и Марс — выстроятся вдоль одной линии на ночном небе. При этом Марс останется невидимым для наблюдателей, а остальные планеты....