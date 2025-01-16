В Татарстане 21 января 6 планет выстроятся в одну линию

В ночь на 21 января жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет. Шесть небесных тел Солнечной системы — Юпитер, Уран, Нептун, Венера, Сатурн и Марс — выстроятся вдоль одной линии на ночном небе. При этом Марс останется невидимым для наблюдателей, а остальные планеты можно будет увидеть при ясной погоде. Об этом говорится на сайте КФУ.

17 и 18 января Сатурн и Венера приблизятся друг к другу, после чего к ним добавятся другие планеты. Яркий Юпитер окажется чуть выше Марса в созвездии Близнецов. Неподалёку можно будет рассмотреть звёздные скопления — Плеяды, Гиады и Альдебаран. Уран расположится на границе между созвездиями Овна и Тельца.

Нептун, самый тусклый из участников, будет находиться в созвездии Рыб. Сатурн и яркая Венера разместятся близко друг к другу в созвездии Водолея, что сделает их особенно заметными на ночном небосводе.