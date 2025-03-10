Появилось видео наезда на людей на Вишневского в Казани
Катя Царева
29-летний Евгений Крусев, совершивший наезд на пешеходов на улице Вишневского, ранее неоднократно привлекался к ответственности.
Его правонарушения:
В 2016 году отказался от медосвидетельствования — получил 7 суток ареста.
В 2017-м задержан за вождение в нетрезвом виде — лишен прав на 1,5 года и оштрафован на 30 тысяч рублей.
В августе 2024 года наказан за хранение запрещенных веществ без цели сбыта.
В ноябре 2024-го суд обязал пройти лечение от наркозависимости, но он отказался, за что получил административное взыскание.
Ранее мы писали о том, что пассажир такси рассказал, что произошло перед ДТП на Вишневского в Казани.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец