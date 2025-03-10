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Пассажир такси рассказал, что произошло перед ДТП на Вишневского в Казани

Известно, что за рулём арендованной машины нахо...

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Очевидец ДТП на улице Вишневского, находившийся в такси, рассказал, что незадолго до наезда на пешеходов водитель внезапно начал хрипеть, у него закатились глаза, а руки неконтролируемо поджались. Через несколько секунд автомобиль выехал на остановку и сбил людей.

Известно, что за рулём арендованной машины находился 30-летний мужчина. По информации БО, во время допроса он объяснил инспекторам, что уснул за рулём.

Свидетели происшествия выдвигают разные версии случившегося. Одни считают, что водитель мог потерять сознание из-за приступа, другие предполагают, что он находился под воздействием запрещённых веществ. Женщина, ехавшая в этом такси, рассказала, что у мужчины пошла пена изо рта, что может указывать на серьёзный медицинский кризис.

Водитель, ставший виновником трагедии, заявил, что не хотел этого, добавив, что произошедшее не было преднамеренным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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