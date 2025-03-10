Пассажир такси рассказал, что произошло перед ДТП на Вишневского в Казани

Очевидец ДТП на улице Вишневского, находившийся в такси, рассказал, что незадолго до наезда на пешеходов водитель внезапно начал хрипеть, у него закатились глаза, а руки неконтролируемо поджались. Через несколько секунд автомобиль выехал на остановку и сбил людей.

Известно, что за рулём арендованной машины находился 30-летний мужчина. По информации БО, во время допроса он объяснил инспекторам, что уснул за рулём.

Свидетели происшествия выдвигают разные версии случившегося. Одни считают, что водитель мог потерять сознание из-за приступа, другие предполагают, что он находился под воздействием запрещённых веществ. Женщина, ехавшая в этом такси, рассказала, что у мужчины пошла пена изо рта, что может указывать на серьёзный медицинский кризис.

Водитель, ставший виновником трагедии, заявил, что не хотел этого, добавив, что произошедшее не было преднамеренным.