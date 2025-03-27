По всей Казани 27 марта проводятся эвакуации
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Эвакуационные мероприятия проходят в МЦК-КТИТС, Казанском социально-гуманитарном техникуме и Академии тенниса в Казани. Всех студентов, сотрудников и гостей попросили выйти из помещений.
Напомним, это не первый такой случай. К примеру, 20 марта в Казани прошла эвакуация в 2 колледжах и техникуме.
Ранее мы писали о том, что в Казани начали судить бывшую начальницу управления ЗАГСа РТ.
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