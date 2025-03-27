В Казани начали судить бывшую начальницу управления ЗАГСа РТ

В Казани стартовал суд по делу троих жителей города. В числе обвиняемых — Ренат Ахметзянов и Ландыш Шарафутдинова, которым инкриминируется превышение должностных полномочий. Третьей фигурантке, Гульшат Нигматуллиной, также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что до начала 2024 года Ахметзянов занимал должность замруководителя управления ЗАГСа Татарстана, где отвечал за цифровые проекты.

По версии следствия, ещё в 2020 году он совместно с Шарафутдиновой, работавшей главным бухгалтером, перевёл премиальные выплаты нескольким сотрудникам за участие в оцифровке документов. Впоследствии эти деньги, как предполагается, должны были быть обналичены и возвращены по распоряжению Нигматуллиной.

Во время слушания представитель прокуратуры ходатайствовала о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для Ахметзянова и Нигматуллиной. Защита, в свою очередь, просила изменить условия, ссылаясь на проблемы со здоровьем у близких обвиняемых. Однако суд не удовлетворил просьбу и оставил их под домашним арестом, пишет KazanFirst.