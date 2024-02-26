Новости Казани
· Артем Акчурин

Казань по стоимости жилья догоняет Сочи и Москву

Казань по стоимости жилья догоняет Сочи и Москву

suvarstroit.ru

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В Казани стоимость новостроек продолжает расти. Цена за квадратный метр составляет 198 тысяч рублей. Таким образом столица РТ находится на четвертом месте среде лидеров по указанному показателю. Данные об этом приводят эксперты «Яндекс. Недвижимости».

1 и 2 места в списке заняли Сочи и Москва. Ценник на новостройки в этих городах составил 409 и 320 тысяч рублей соответственно. Третьим в лидерах оказалась культурная столица России – Санкт-Петербург, где стоимость квартиры за «квадрат» обойдется в 239 тысяч рублей.

Известно, что в Казани самые дорогие новостройки находятся в Ново-Савиновском районе. Один квадратный метр там будет стоить 266 тысяч рублей. Далее идут – Вахитовский и Кировский районы.

Ранее, стало известно, что МЧС не отдает свою территорию для строительства школы в Казани.

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