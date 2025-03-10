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· 16+ · Екатерина Елисеева

СК 10 марта завел дело о наезде такси на людей в Казани

Инцидент произошел 10 марта

pixabay.com

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Следственное управление МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ после ДТП на улице Вишневского, где автомобиль наехал на группу людей на остановке. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел 10 марта 2025 года в Казани. Водитель арендованного «Москвича», двигаясь по улице Вишневского в сторону Достоевского, попытался объехать автобус, высаживавший пассажиров, и совершил наезд на пешеходов.

Ранее мы писали о том, что пассажир такси рассказал, что произошло перед ДТП на Вишневского в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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